الذهب يتراجع من أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر



هبطت أسعار الذهب الاثنين 15 نوفمبر، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر في الجلسة السابقة، وذلك في الوقت الذي قام فيه المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر الفورية بـ 0.3% إلى 1858.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بـ 0.5% إلى 1859.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 24.97 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.2% إلى 1069.54 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم أيضا بـ 1.2% إلى 2084.50 دولار للأونصة.



