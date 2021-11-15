3.5 مليون زيارة لـ "إكسبو 2020 دبي" حتى منتصف نوفمبر

سجل إكسبو 2020 دبي، أكثر من 3.5 مليون زيارة فردية حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري، بعد ستة أسابيع من انطلاق فعالياته الممتدة لستة أشهر.

وزادت مبيعات بطاقة تذكرة شهر نوفمبر لأيام الأسبوع التي يبلغ سعرها 45 درهمًا، حسب موقع "إكسبو 2020 دبي".

وارتفعت أعداد الزيارات الافتراضية إلى 5.7 مليون منذ الأول من أكتوبر.

وشهد المعرض خلال هذه الفترة استضافة العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والأنشطة الترفيهية الموجهة للعائلات من مختلف الجنسيات.

وسجل إكسبو 2020 دبي 2.3 مليون زيارة خلال أكتوبر/تشرين الأول، الشهر الأول لانطلاق فعالياته.

وتستضيف دبي النسخة الأولى من معرض إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط، ثالث أكبر حدث عالمي من حيث الأثر الاقتصادي والثقافي.

وانطلقت فعاليات هذا الحدث العالمي بمنطقة جبل علي جنوب دبي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس/ آذار 2022.