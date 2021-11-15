الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الـ15 من نوفمبر 2021 عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع المقبل.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد الأسبوع المقبل حالة من الطقس السيئ شديد البرودة على بعض محافظات الجمهورية، يصاحبه أمطار على مناطق ببعض المحافظات.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وأوضحت الهيئة أنه من الأسبوع المقبل يمكن أن يرتدي الجميع الملابس الشتوية، حيث أن درجات الحرارة تنخفض عن معدلاتها الطبيعية خلال فترات الصبح وساعات الليل.

حالة الطقس الأسبوع الجاري

وطمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن درجات الحرارة تكون في معدلاتها الطبيعية وممستقرة إلى حد كبير.

درجة الحرارة

وأشارت الهيئة إلى أن الجو مائل للحرارة فى ساعات النهار، بينما يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، لافتة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر وعلى الطرق الزراعية.

تحذير من حالة الطقس

وحذرت الأرصاد السائقين من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، داعية إلى ضرورة القيادة ببطء تجنبا للحوادث والأكد من عمل مساحات الزجاج لتجنب انحسار الرؤية.