"المالية" تحظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.

وأكدت وزارة المالية، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبى الخدمة.

وأشار بيان لوزارة المالية، إلى أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.

أوضح البيان أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتخاذ كل التدابير الوقائية التى من شأنها خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا؛ بما يتسق مع جهود الدولة في رفع الوعى لدى جميع المواطنين بأهمية تلقى اللقاح وارتداء الكمامات، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى.


 

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