سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 15-11-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

سجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:
 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى البنك الأهلى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى البنك المركزى المصرى
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية
 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى البنك التجارى الدولى 
 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر
 

4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بأي ثمن.. برشلونة يفاجئ محمد صلاح

كيروش يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال

عاجل.. إدارة منتدى شباب العالم تعلن انطلاق النسخة الرابعة: "عدنا للإبداع"

الأهلي والزمالك يترقبان.. موعد قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا

3 أسباب تعرقل ليفربول عن ضم بديل محمد صلاح

مانشستر يونايتد يستخدم كريستيانو رونالدو لإقناع " العبقري " بتدريب الشيطاين الحمر

شوبير يكشف تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

الإسماعيلي يطلب ثنائي الأهلي