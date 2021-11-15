نفط عُمان يخسر 80 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر يناير / كانون الثاني القادم، بواقع 80 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يناير / كانون الثاني، تراجع إلى 80.99 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الأحد، عند 81.79 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير / شباط المقبل 79.4 دولار للبرميل، بتراجع 47 دولارًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 79.87 دولار للبرميل.

وعالميًا تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول القادم، بنسبة 0.47 بالمائة، في الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 80.41 دولار للبرميل، خاسرًا 38 سنتًا للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم يناير بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى مستوى 81.76 دولار للبرميل، خاسرًا 41 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

