وزير الطاقة الإماراتي يتوقع فائضًا بالمعروض النفطي في الربع الأول 2022

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، تحقيق فائض بالمعروض النفطي في الربع الأول من عام 2022، مع استبعاد وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وأضاف المزروعي في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول "أديبك 2021"، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاءهما، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، سيبحثون العوامل الأساسية لتحديد وتيرة زيادة الإنتاج، وفقًا لـ "رويترز".

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول "أديبك 2021" حضوريًا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وسيتضمن المعرض أكثر من 1000 متحدث منهم أكثر من 160 من الوزراء والمدراء التنفيذيين وقادة الأعمال العالميين، إضافة إلى أكثر من 2000 شركة عارضة و26 جناحًا دوليًا.