أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021 في مصر

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أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
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تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الإثنين الموافق الـ15 من نوفمبر 2021، داخل المزارع، في السطور التالية:

 

استقرار أسعار الدواجن والبيض

 

استقرت أسعار الدواجن والبيض بجميع الأنواع، حسب آخر تحديثات الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

أسعار كيلو الدواجن البيضاء

 

تتراوح أسعار كيلو الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الدواجن البلدي

 

تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو.

 

أسعار أمهات الدواجن البيضاء

 

وتتراوح أسعار أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الدواجن الساسو

 

تتراوح أسعار الدواجن الساسو بين 35 و36 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم الإثنين

 

وتراوحت أسعار البيض بين 40 و41 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر بين 41 و42 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيها.

 

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 15-11-2021

 

كما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض بين 8.75 و9 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 5.50 و5.75 جنيه، بينما تراوحت أسعار الكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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