12 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

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فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 ألفا و506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ورصدت السلطات الصحية الفرنسية، 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في فرنسا إلى 7 ملايين و389 ألفا و989 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و102 حالة.

وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأنه تم إعطاء 100 مليون و781 ألفا و943 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فرنسا كورونا إصابات كورونا
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