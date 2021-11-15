واردات الهند السلعية ترتفع 43% سنويا

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الهندية اليوم الاثنين أن واردات الهند السلعية ارتفعت 43.05 بالمائة إلى 35.65 مليار دولار في أكتوبر مقارنة مع 24.92 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا استورد بضائع قيمتها 55.37 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة قدرها 62.1 بالمائة على أساس سنوي، مقابل صادرات بلغت 35.65 مليار دولار وهو ما أوجد عجزا تجاريا قدره 19.73 مليار دولار وقالت الوزارة إن واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر قفزت 140.47 بالمائة على أساس سنوي إلى 14.43 مليار دولار، حسب "رويترز".

والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.