منع الموظفين غير الملقحين ضد كورونا من دخول المؤسسات الحكومية في الأقصر

المؤسسات الحكومية

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بدء المحافظة في تطبيق قرارات مجلس الوزراء لمنع الموظفين من دخول المؤسسات الحكومية دون تقديم ما يفيد بحصوله على لقاح كورونا أو تحليل pcr يثبت خلوه من فيروس كورونا أو تقديم شهادة رسمية معتمدة من الصحة تفيد بوجود ما يمنع من حصوله على اللقاح.

وأكد "ألهم"، خلال حواره مع مراسل فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على الموظفين وعلى المترددين على المديريات الخدمية، معقبًا: "إحنا معندناش عذر أننا ناخد اللقاح، والدولة موفرة اللقاحات بمليارات".

وتابع محافظ الأقصر، أن المحافظة باعتبارها محافظة سياحية تم تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة للتربية والتعليم والجامعات، والعاملين بقطاعات الصحة المختلفة، وجميع موظفي الهيئات الحكومية بالمحافظة تلقوا اللقاح ويتبقى المواطنين فقط، مناشدا المواطنين بضرورة تلقي اللقاح.

وأكد أن المحافظة تمتلك مخزون يتخطى 150 ألف لقاح لكورونا، معقبًا: "لدينا أكثر من 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وما يقرب من 50 ألف جرعة من لقاح فايزر والباقي ما بين موديرنا وسينوفاك وجونسون، اللقاح أمن ليك ولأولادك"، مشددًا على أنه مع بداية ديسمبر سيتم منع أي مواطن من دخول أي مصلحة حكومية دون الحصول على اللقاح.