طوكيو تبحث مع واشنطن تخفيف الرسوم الامريكية على واردات الصلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بحث وزيرا الصناعة الياباني كويشي هاجيودا والأمريكي جينا ريموندو اليوم فرض واشنطن رسوما جمركية أعلى على واردات الصلب والألومنيوم من اليابان.

جاء ذلك، خلال لقاء وزيري التجارة والصناعة الياباني والتجارة الأمريكية في العاصمة طوكيو على أمل إقناع المسؤول الزائر بتحريك بلدها نحو إلغاء التعريفات الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال هاجيودا، في مستهل الاجتماع، "إنها فرصة ثمينة لمناقشة مستقبل التعاون الياباني - الأمريكي.. وآمل من خلال مناقشات اليوم أن نتمكن من توسيع علاقات التعاون بين البلدين".

من جانبها، ردت ريموندو بأن التزام وزارة التجارة تجاه اليابان لا يتزعزع، لأن رغبتنا في تقوية شراكاتنا الاقتصادية مع البلدان المتشابهة في التفكير"، قائلة إنها تركز بشدة على موضوعات تشمل التنسيق في تسهيل الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية وأشباه الموصلات ومرونة سلسلة التوريد، وهو أمر "ضروري لتعافي اقتصادنا العالمي وقدرتنا على اغتنام الفرص في عالم ما بعد الوباء".

يأتي الاجتماع بعد أن أنهت الولايات المتحدة نزاعا مشابها شهر أكتوبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي، لتسمح الآن بدخول كمية معينة من الفولاذ والألمنيوم الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.

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