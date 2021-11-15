موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

يبحث العديد من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، عن موعد مباراة مصر والجابون لمتابعة لقاء الفراعنة المرتقب، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، والتي تعتبر مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان المنتخب التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال 2022 في قطر.



موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم



تقام مباراة مصر والجابون في الثالثة عصر غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، على أن تُعرض المباراة الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم



من المقرر أن تًعرض مباراة مصر والجابون على قناة أون تايم سبورتس 1؛ وهي الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.



يُذكر أنَّ منتخب مصر تصدّر ترتيب المجموعة السادسة، في تصفيات كأس العالم حيث سجل منتخب مصر 11 نقطة، مما جعله يضمن التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، ويليه في المركز الثاني منتخب الجابون بترتيب 7 نقاط، ثم منتخب ليبيا بترتيب 6 نقاط، وفي المرتبة الأخيرة جاء منتخب أنجولا برصيد نقاط 4.

وبذلك يكون البرتغالي كارلوس كيروش، قد نجح في أول مهمة له بعد أن عبر بالمنتخب الوطني إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وتأكّدت سلبية المسحة التي أجراها وائل جمعة وتأكد شفائه من فيروس كورونا، الذي منعه من حضور في مباراة أنجولا الأخيرة التي أقيمت في لواندا، ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ودخل الجهازين الطبي والفني للزمالك، في مفاوضات مع الجهاز الطبي والفني لمنتخب مصر، لمنح أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء راحة من خوض مباراة الجابون، بعد إصابته بكدمة خفيفة في الركبة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام أنجولا.