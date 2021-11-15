ولي العهد يعزي رئيس جنوب إفريقيا في وفاة نائب الرئيس الأسبق

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك.

وقال ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".