"النقل": الطرق الجديدة مصممة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول لمدة 50 عاما

توك شو
الطرق والكباري
الطرق والكباري
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كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، استعدادات الهيئة لموسم الأمطار والسيول، قائلا إن السيول التي تعرضت لها عدد من المحافظات أثبتت أنه كان هناك استعداد جيد لمواجهتها.

وقال "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إنهم يحرصوا على أن يكون تصميم كل الطرق الجديدة التي يتم تنفيذها مناسبا لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، بحيث يكون هناك معابر للمياه حتى لا يتم قطع الطريق.

وأشار اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة طرق والكباري، إلى أن الطرق مصممة على استيعاب الأمطار لمدة تتجاوز 50 عاما.

الطرق والكباري أخبار مصر وزارة النقبل هيئة الطرق
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