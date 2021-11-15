منخفض قطبي وانخفاض الحرارة 12 درجة؟.. الأرصاد تكشف حقيقة تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة المقبل، مؤكدة أنه سيشهد شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

منشور متداول

ورصد موقع الفجر، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يتضمن: "مصر معرضة لمنخفض جوي (قطبي) متوقع وصوله يوم الجمعة القادم إن شاء الله، متوقع انخفاض درجات الحرارة من ١٠ لـ١٢ درجة مئوية مرة واحدة وعواصف وأمطار بردية، حضروا بطاطينكم وجاكيتاتكم وشوربة العدس".

وحتى الآن لم يتم التأكد من صحة المنشور، وفي انتظار الرد عليه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمختصين.

طقس السبت

وكما أوضحت، الهيئة في بيان، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل تشهد البلاد حالة في عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري.