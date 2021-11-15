إطلاق صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إطلاق "صندوق حي دبي للمستقبل" بقيمة مليار درهم في مرحلته الأولى، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج لاحقًا في أسواق دبي المالية وبورصاتها، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني للصندوق futuredistrictfund.com.

ويعد الصندوق إحدى المبادرات التطويرية التي أعلنت عنها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيركز خلال الفترة المقبلة على دعم جهود تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى في إمارة دبي خلال خمسة أعوام، كما سيساعد الصندوق على تحفيز واستقطاب استثمارات إجمالية لقطاع الشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: " تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أطلقنا اليوم صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة ".

وأضاف سموه: " نستهدف تطبيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء 1000 شركة رقمية خلال الـ 5 أعوام المقبلة في دبي، ودعم اقتصاد دبي الرقمي والمشاريع القائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل وتطوير قطاعات اقتصادية مستقبلية جديدة".

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق "صندوق حي دبي للمستقبل" يأتي في إطار دعم الجهود والإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب الشابة والخبرات العالمية ورواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، لافتًا سموه إلى أن "الهدف من الصندوق هو دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي... رهان محمد بن راشد المستقبلي هو الاقتصاد الرقمي".

واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تعيين شريف البدوي رئيسًا تنفيذيًا لصندوق حي دبي للمستقبل لتحقيق الرؤية في جعله وجهة شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة والعالم لصناعة المستقبل، وتعزيز جاذبية دبي كمركز إقليمي وعالمي للمواهب وأصحاب الأفكار الاستثنائية.

وسوف يوفر "صندوق حي دبي للمستقبل" مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية والاستثمارية المناسبة للشركات التكنولوجية الناشئة في دبي والمنطقة من أجل دعم نموها وتوسعها في أسواق جديدة، والاستثمار في المحافظ المحلية والإقليمية، واستقطاب صناديق رأس المال الاستثماري من مختلف أنحاء العالم، وزيادة مساهمة شركات اقتصاد المستقبل في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للمواهب المتخصصة، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في شركات اقتصاد المستقبل بدبي.

- قطاعات تكنولوجية ناشئة.

في إطار خطته الإستراتيجية، سيركز "صندوق حي دبي للمستقبل" على مجموعة متنوعة من التقنيات الناشئة التي من شأنها أن تحدث تغيرات في القطاعات الرئيسية في اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والروبوتات، والجيل الخامس لشبكات الاتصال /5G/، وذلك لدعم الأفكار المبتكرة والمشاريع الواعدة وتطوير حلول ومنتجات وخدمات جديدة انطلاقًا من دبي.

- دعم برامج مسرعات وحاضنات الأعمال.

كما سيطور "صندوق حي دبي للمستقبل" إستراتيجية متكاملة للاستثمار في مجموعة من مبادرات وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال التي تركز على تهيئة البنية التحتية والداعمة للشركات الناشئة والمبتكرة في دبي، بما في ذلك "مسرّعات دبي المستقبل" و"فينتك هايف"، وبما يعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال في القدرة التنافسية العالمية لاقتصاد دبي المستقبلي.

وسيسهم الصندوق كذلك في استقطاب العديد من الشركات الناشئة الإقليمية والدولية التي ستوفر حلولًا من دبي إلى المنطقة وخارجها، وترفد تنوع المنظومة الابتكارية في دبي، حيث سيوفر لها الصندوق خيارات مخصصة لفرص التمويل والاستثمار والشراكة مع الجهات الحكومية والشركات العالمية والصناديق الاستثمارية.

- شريف البدوي رئيسًا تنفيذيًا للصندوق.

وسيقوم شريف البدوي ضمن مهامه كرئيس تنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل بالإشراف على توفير الدعم التمويلي لمنظومة الابتكار في "حي دبي للمستقبل"، وتشجيع المشاريع الواعدة، وترسيخ أهمية دور صناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية والعالمية في دبي، إضافة إلى الإشراف والتنسيق بين مختلف فرق العمل لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية لصندوق حي دبي للمستقبل على المدى القصير والطويل.

وشغل شريف البدوي منصب الشريك الإداري المؤسس لشركة Plus Venture Capital /+ VC/، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شارك في تأسيس وإدارة أول شركة رأس مال جريء ومقرها الولايات المتحدة مع صندوق مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أسهم من خلال عمله في إدارة صناديق 500 Startups MENA، 500 Falcons التي استثمرت في أكثر من 180 شركة ناشئة في 15 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، قام شريف البدوي بتأسيس وتعزيز العلاقات المثمرة بين الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة وادي السيليكون، كما أنه عضو في العديد من المجالس الاستشارية للشركات الناشئة والمنظمات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووادي السيليكون.

وقبل مسيرته المهنية في الاستثمار، كان شريف الشريك الرائد في شركات رأس المال الجريء والشركات الناشئة في Google حيث عمل مع شركات رأس المال الجريء من الدرجة الأولى، والشركات الناشئة الواعدة التي تساهم في جذب الدعم من Google إلى أعمالهم. يحمل شريف درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، كلية إيرفين ميراج للأعمال، وبكالوريوس العلوم في علم الأعصاب من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس.

- قصص النجاح في الاقتصاد الرقمي.

في هذا الخصوص، أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "صندوق حي دبي للمستقبل" يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ بيئة حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات حولت دبي ودولة الإمارات إلى وجهة مفضلة لرواد الأعمال، وأسهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لصناديق الاستثمار والشركات القائمة على توظيف التقنيات المستقبلية مثل "كريم" و"مامز ورلد" و"سوق" و"سويفل" وغيرها.

وقال معاليه إن "صندوق حي دبي للمستقبل يشكل خطوة مهمة في مسيرة ترسيخ اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والرقمنة، ويدعم المبادرات والخطط الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بأداء هذا القطاع في المستقبل".

وأشار إلى أن الاستثمار في دعم رواد الأعمال وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد الرقمي يمثل ركيزة رئيسية في الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعم المواهب المحلية، واستقطاب الخبرات العالمية"، مؤكدًا أهمية توفير الخيارات التمويلية المناسبة للشركات الناشئة لتطوير وتطبيق أفكارها وتوسيع أعمالها.

- دعم النمو الاقتصادي لدبي.

من جهته، قال سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: " يمثل الابتكار أحد أهم ركائز إستراتيجية عمل مركز دبي المالي العالمي تحقيقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون المركز المالي وجهة الأعمال المفضلة في المنطقة للشركات القائمة على الابتكار والاقتصاد الجديد".

وأضاف: "سيوفر صندوق حي دبي للمستقبل الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز دورهم الحيوي في النمو الاقتصادي بإمارة دبي. ونهدف من خلال هذا الصندوق والمبادرات الرئيسية الأخرى لـ "حي دبي للمستقبل" إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز مكانة دبي بين أفضل المراكز المالية الرائدة في العالم".

-المركز العالمي المستقبلي لريادة الأعمال.

في السياق ذاته، قال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: "يعد صندوق حي دبي للمستقبل خطوة مهمة في مسيرة إمارة دبي لتصبح المركز العالمي المستقبلي لريادة الأعمال وتسريع المستهدفات الاستراتيجية الخاصة بتطوير الاقتصاد الجديد، متقدمين بذلك على معظم الدول الأخرى في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19 ".

وأضاف المري: " أن توفير رأس المال للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو ضمن منظومة الابتكار والتكنولوجيا يتيح لدبي استقطاب أفضل المواهب، كما يعكس ثقة دبي بإمكانياتها ومزاياها الاستثنائية لجذب مجتمع المستثمرين الدوليين"، لافتًا إلى أن "صندوق حي دبي للمستقبل، يساهم في تعزيز التزامنا بتوفير بيئة ملائمة وفريدة لنمو الأعمال التجارية في دبي والإمارات بما يجسد توجهات القيادة الرشيدة".

- تسريع مسيرة دبي نحو المستقبل.

إلى ذلك، قال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: " إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل إمارة دبي ساهمت في تطوير منظومة عمل متفردة لتصميم المستقبل، واعتماد نهج ريادي في تبني وتطوير واختبار أحدث التقنيات المبتكرة"، موضحًا بالقول: "يجب تعزيز الشراكة والعمل مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في دبي والعالم لتحقيق الرؤية المستقبلية لدبي كي تكون مركز الاقتصاد المعرفي في المنطقة".

وأضاف بلهول: " يسهم صندوق حي دبي للمستقبل في تسريع مسيرة دبي نحو المستقبل، ويؤكد نظرتها الإيجابية لدور التكنولوجيا في تصميم مستقبل القطاعات الحيوية التي تنعكس على أفراد المجتمع مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والمجتمع والخدمات الحكومية والمالية وغيرها، وذلك عبر الاستثمار في الأفكار المبتكرة وتوفير الدعم لتسريع التطبيق العملي والإنجاز الفعلي للمشاريع النوعية والمتخصصة في اقتصاد المستقبل".

وأكد أن "صندوق حي دبي للمستقبل" سيوفر منصة تفاعلية تجمع مختلف الجهات الحكومية والاستثمارية مع المبتكرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تحديد أبرز القطاعات المستقبلية الواعدة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من التسهيلات والمبادرات الداعمة والخيارات التمويلية المتنوعة التي يقدمها الصندوق بما يعزز من قدرتهم على المساهمة بشكل أكبر في القطاعات والأسواق الناشئة".

- أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: " تسهم جهود مركز دبي المالي العالمي في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للشركات الناشئة وترسيخ مكانتها على خارطة الابتكار العالمي"، مشيرًا إلى أن مركز دبي المالي العالمي نجح في تطوير أكبر وأشمل منظومة للتكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة ليستقطب أكثر من 60 % من شركات الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي، وسنعمل مع هذه الشركات الناشئة لتمكينها من الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي سيوفرها صندوق حي دبي للمستقبل بما يسهم في الارتقاء بمستقبل القطاع المالي واقتصاديات المستقبل على نطاق أوسع في إطار تحقيق تطلعات دبي في العصر الرقمي".