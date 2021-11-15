الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على قرض البنك الأهلي لغير الموظفين

يبحث العديد من المواطنين عن الأوراق وشروط الحصول على قرض البنك الأهلي لغير الموظفين، خلال الساعات الماضية، ليقوموا بتجهيز الأوراق المطلوبة، ومطابقة الشروط، ثم الذهاب إلى أحد فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات، والحصول على القرض، لعمل مشروعات صغيرة.

يأتي ذلك في إطار منح البنك الأهلى المصري تسهيلات عدة لحصول الموظفين سواء بالقطاع الخاص والحكومى، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، على قرض تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه، وبفترة سداد تصل لـ12 عاما.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، الأوراق والشروط للحصول على قرض البنك الأهلي لغير الموظفين، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

الأوراق وشروط الحصول على قرض البنك الأهلي لغير الموظفين



1- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية سداد القرض.

2- تقديم صورة البطاقة الشخصية «سارية».

3- تقديم إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

4- تقديم صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

5- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

6- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

7- تقديم عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الأعمال).

8- وجود كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

9- حد أدنى سنتين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.

رابط التقديم على قرض البنك الأهلي المصري لغير الموظفين إلكترونيا



ويمكن التقديم للحصول على قرض البنك الأهلي المصري لغير الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة إلكترونيا، من خلال زيارة هذا الرابط.

ووفقا للبنك الأهلى المصرى، فإن قرض غير الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة بحد أقصى لقيمة القرض 2 مليون جنيه، ولمدة سداد تصل إلى 7 سنوات، ويتيح البنك تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانًا، ودون ضامن.