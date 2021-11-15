20.7 مليون مسافر يصلون مطار دبي الدولي منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي

شهدت حركة الركاب في مطار دبي الدولي نموا بنسبة 20 بالمائه تقريبا خلال الأسابيع الأربعة الماضية ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر خلال هذا العام حتى شهر أكتوبر الماضي.

يأتي هذا النمو المتواصل نتيجة للتغييرات في قيود السفر بالأسواق العالمية الرئيسية على مدار الأشهر الأخيرة الأمر الذي أعاد تجديد الثقة في ما يتعلق بالتطلعات المستقبلية في سوق السفر الدولي.

ومن المتوقع استمرار النمو في المطار الدولي الأكثر ازدحاما في العالم نحو مزيد من التعافي في قطاع السفر خلال الربع الأخير من عام 2021 وذلك مع تواصل تخفيف القيود العالمية على السفر وافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي وإقامة معرض دبي للطيران 2021 إضافة إلى استمرار استقبال الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يأتون كل عام للاستمتاع بالأجواء الرائعة والشواطئ المميزة وكرم الضيافة في دبي خلال أشهر الشتاء.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: نشهد استمرار رحلة التعافي بالنسبة لمطار دبي الدولي رغم أننا ما نزال بعيدين عن المستويات المعتادة لحركة المرور والسفر التي كنا نشهدها قبل انتشار الجائحة حيث نشعر بمزيد من الأمل للعودة إلى تحقيق الأرقام السابقة مع رؤية هذه الزيادة الكبيرة في معدل نمو أعداد المسافرين والتي تدعم ترسيخ مكانتنا بأكبر مطار دولي في العالم وجاء الأداء الذي تمكنا من تحقيقه حتى الآن في صدارة التعافي العالمي ضمن قطاع الطيران كما أن قدرة مختلف دول العالم على السيطرة على الجائحة العالمية تساهم برفع قيود السفر ما يسمح للمسافرين بالإحساس بالثقة والحرية عند التخطيط للرحلات التي طال انتظارها.

وأشار غريفيث إلى أن استئناف الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات المهمة في أستراليا وتخفيف القيود المفروضة على السفر بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية ساهم في تحقيق تقدم كبير بالنسبة لتطلعاتنا لهذا العام مع إضافة مليوني مسافر آخرين إلى أعداد المسافرين الذين وصلوا إلى 28.7 مليون مسافر.

وأضاف أنه استجابة لهذه الزيادة المستمرة في الطلب فإن العمل مستمر لتجهيز البنية التحتية وإطلاق الرحلات في الكونكورس A الذي كان في حالة توقف منذ بداية الجائحة حيث سيفتتح من جديد قبل نهاية نوفمبر 2021 ليعود مطار دبي الدولي بذلك إلى 100 بالمائه من سعته بعد 20 شهرا من تخفيض الرحلات.

وبلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 6.7 مليون مسافر، ويقدم مطار دبي الدولي خدماته في الوقت الحالي للسفر إلى 83 بالمائه من الوجهات في 99 بالمائه من الدول عبر 108 بالمائه من شركات الطيران بالمقارنة عما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وواصلت عمليات الشحن أداءها المذهل خلال الربع الثالث حيث وصل حجم الأعمال إلى المستويات التي كانت عليها في 2019.. وسجل مطار دبي الدولي 581 ألفا و972 طنا من الشحن في الربع الثالث وبذلك يصل الحجم الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 1.7 مليون طن بزيادة سنوية قدرها 25.3 بالمائة.

ووصلت حركة الطيران في الربع الثالث إلى 56 ألفا و266 رحلة في مطار دبي الدولي لترتفع بذلك حركة الرحلات المسجلة بين يناير وسبتمبر إلى 155 ألفا و706 رحلات بزيادة قدرها 17.1 بالمائة.

واحتفظت منطقة جنوب آسيا بمركزها كأكبر مساهم بحركة المرور في مطار دبي الدولي مع احتلال الهند المركز الأول /2.8 مليون مسافر/ وباكستان /مليون مسافر/ فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة بـ 753 ألف مسافر تليها الولايات المتحدة 710 آلاف مسافر وتركيا 598 ألف مسافر.

وتتضمن قائمة الدول الأخرى كلا من إثيوبيا وروسيا والمملكة العربية السعودية أما المدن الثلاث الأولى من حيث حركة السفر فهي القاهرة /634 ألف مسافر/ واسطنبول /576 ألف مسافر/ وأديس أبابا /573 مسافر/.