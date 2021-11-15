الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الاثنين حيث راقب المستثمرون التدافع المستمر للبيانات الاقتصادية وأرباح الشركات من جميع أنحاء العالم.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا على ارتفاع بنحو 0.3%، مع ارتفاع أسهم قطاع التجزئة والمرافق بنسبة 0.8% بينما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%.

واسترشدت الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة بتقارير أرباح الشركات جنبًا إلى جنب مع بيانات التضخم وسوق العمل من الاقتصادات الكبرى، والتي سيكون لها تأثير كبير على مسار السياسة للبنوك المركزية.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع، تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث صباح الثلاثاء وقمة الأعمال الأوروبية السنوية في بروكسل.

وفيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية في أوروبا، انخفض Philips بنسبة 10.5%بعد أن قالت شركة تصنيع المعدات الطبية الهولندية يوم الأحد إنها تتحدث إلى المنظمين الأميركيين بعد فحص أخير في إحدى منشآتها.

Philips في خضم سحب أجهزة التنفس بسبب استخدام أجزاء يُزعم أنها تحتوي على رغوة من المحتمل أن تكون خطرة.

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