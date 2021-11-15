أبوظبي تفتتح أكبر أكواريوم في الشرق الأوسط



افتتحت أبوظبي، عاصمة الإمارات، أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، يؤوي الحوض واسمه ناشيونال أكواريوم أبوظبي 45 ألفا من الأحياء المائية في 60 مكان عرض مختلف.

يعكس الحوض العديد من الحيوانات البحرية، ويضم عشر مناطق مختلفة ويستغرق التجول فيه كاملا نحو ساعتين.

ومن بين أهم مناطق الحوض قسم بوطينة، وهو نموذج مصغر لجزيرة بوطينة في أبوظبي، وهي محمية طبيعية خاصة ولا يمكن للزوار الوصول إليها.

ومن بين بعض الأنواع الأكثر شهرة في الحوض المائي، أفعى سوبر سنيك، الضخمة من فصيلة الثعبان الشبكي المشهور عالميا، ويُعتقد أنها أطول حيوان زاحف معروض في العالم، وأسماك قرش المطرقة، والورل المائي الآسيوي الذي يطلق عليها اسم "البروفيسور".

وفيما يتعلق بأكبر هذه التحديات قال المدير التحدي الأكبر بالنسبة لهذا المشروع كان نقل الحيوانات جوا في وقت توقفت فيه شركات الطيران في العالم بسبب جائحة كورونا.