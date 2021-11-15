تحيا مصر: 11 تريلا و4 سيارات جامبو في طريقهم إلى أسوان محملة بالمواد الإغاثية

قال محمد مختار، مدير صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أرسل 11 تريلا و4 سيارات جامبو في طريقهم إلى أسوان محملين بالمواد الغذائية والمواد الإغاثية، مشيرًا إلى أن الصندوق من خلال الاجتماع مع محافظ أسوان رصد ما يقرب من 2000 أسرة في حاجة للمساعدة بعدما تعرضت له أسوان من سيولة وأمطار.

وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني عرضت تسقيف المنازل، وهناك تنسيق كامل مع المحافظة لكي يتم تقديم وتوفير احتياجات الأهالي.

ولفت إلى أن بعض الشركات عرضت توفير المزيد من الألبان لمساعدة المواطنين في أسوان،ولكن النقطة الأساسية هي اعادة تأهيل المنازل المتضررة، وحتى الآن لا يوجد حصر للمنازل المتضررة من الطقس السيئ الذي تعرضت له أسوان الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن الصندوق لديه محور للتحرك بشكل سريع في أوقات الكوارث والأزمات، مشيرًا إلى ان التبرع بالأشياء العينية للصندوق وهام مثل المراتب والبطاطين، وهذه الأمور هامة لمساعدة المتضررين من الكوارث.