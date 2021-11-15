6.3 مليار دولار قيمة سوق الألعاب الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط

أوضح تقرير لـ "نيوزوو" المتخصصة في معلومات أسوق الألعاب، أن عدد اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تجاوز 200 مليون لاعب.

وقدر التقرير أن قيمة هذا السوق بلغت خلال العام الجاري نحو 6.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، منها 820 مليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي السعودية بلغ عدد ممارسي الألعاب الإلكترونية في السعودية على 3 مليون لاعب ومتابع، ويشكل السوق السعودي احد أهم الأسواق الخليجية والعربية نموا.

ويتوقع أن يشهد قطاع الألعاب مزيدا من التنظيم حيث يعمل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مع وزارة التعليم بشأن توفير مناهج ومنح مرتبطة بالرياضات الإلكترونية، كل ذلك يجعل ينمي هذا القطاع ويوفر بيئات صحية أكثر للاعبين فيه.

ويبقى للألعاب الإلكترونية جمهورها وغالبيتهم من الشباب وصغار السن، ويمكن الاستفادة من هذا السوق بتوفير بيئة مناسبة لإنتاج ألعاب باستثمارات محلية.