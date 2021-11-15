ننشر أماكن سقوط الأمطار غدا على القاهرة والوجه البحري

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، بتحذير المواطنين من سقوط الأمطار في بعض المناطق بالقاهرة وعلى بعض المحافظات الأخرى، وذلك تزامنا مع بعض التقلبات الجوية في فصل الخريف، الذي يعرف عنه ذلك، وكشف خبراء الأرصاد عن أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا، بالإضافة إلى بعض الظواهر الجوية الأخرى المتوقع حدوثها غدا.

وسنستعرض لكم السطور التالية، أماكن سقوط الأمطار غدا وفقًا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، وهو كالتالي:-

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا، أشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة من مساء غد حتى صباح الأربعاء، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تتراوح بين 20 و30% تقريبًا على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

الظواهر الجوية المتوقعة

وجاء في بيان الأرصاد، ووفق توقعات الخبراء، تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبو رماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20