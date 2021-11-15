أسعار الذهب تتراجع مع توجه أنظار المستثمرين إلى الخطوة التالية للبنوك المركزية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


هبطت أسعار الذهب الاثنين 15 نوفمبر، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر في الجلسة السابقة، وذلك في الوقت الذي قام فيه المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

 

الذهب يتراجع
 

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر الفورية بـ 0.3% إلى 1858.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بـ 0.5% إلى 1859.30 دولار.

 

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 24.97 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.2% إلى 1069.54 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم أيضا بـ 1.2% إلى 2084.50 دولار للأونصة.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - حقيقة إيقاف نجم الزمالك بسبب الفيديو المثير للجدل

عاجل - نجم الأهلي يرفض الرحيل

عاجل.. مستشار الرئيس يعلن تطعيم الأطفال ضد كورونا في هذا الموعد

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منتخب مصر يفاجئ محمد صلاح بقرار مثير

تشافي يطالب لابورتا بالتعاقد مع خليفة ميسي

عرض فرنسي يُقرب نجم الأهلي من الرحيل

هل يضحي سترلينج من أجل برشلونة ؟