الاقتصاد الياباني ينكمش بوتيرة أكبر من المتوقع في الربع الثالث 2021



انكمش الاقتصاد الياباني ببوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الثالث 2021 مع تأثير اضطرابات الإمدادات العالمية وإصابات كوفيد-19 الجديدة على الأعمال وإنفاق المستهلكين، مما يثير تحديات لخطط الحكومة الجديدة في طوكيو للنمو.



الاقتصاد الياباني على أساس سنوي

هذا وأظهرت بيانات مبدئية للناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد في اليابان بمعدل سنوي بلغ 3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك بعد زيادة معدلة بنسبة 1.5% في الربع الأول مقارنة بمتوسط توقعات السوق لانكماش بنسبة 0.8%.

على أساس ربعي

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.2%.

حزمة التحفيز قادمة



هذا ويعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إعلان حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق يبلغ حجمها "عشرات التريليونات من الين"، لكن بعض الاقتصاديين أبدوا شكوكا في تأثيرها على النمو على المدى القريب.