الأردن يسجل 3441 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 11255 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن 17 حالة جديدة اليوم.

وقالت وزارة الصحة حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، إن 3441 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها اليوم في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 895564 إصابة.

وحسب إحصاءات الوزارة فقد بلغ عدد حالات التعافي اليوم 1790 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) إلى 853406 حالات.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة في إقليم الشمال 45 في المئة، بينما بلغت 37 في المئة في إقليم الوسط، مقابل 17 في المئة في إقليم الجنوب.