أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-11-2021

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 6 جنيهات مع توقعات بعودة الإنخفاض خلال التعاملات.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 نحو 814 جنيهًا.



عيار 18 نحو 697.75 جنيهًا.



عيار 24 نحو 930.25 جنيهًا.



والجنيه الذهب سجل نحو 6512 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

هبطت أسعار الذهب الاثنين 15 نوفمبر، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر في الجلسة السابقة، وذلك في الوقت الذي قام فيه المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي إلى استجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

الذهب يتراجع



وتراجعت أسعار المعدن الأصفر الفورية بـ 0.3% إلى 1858.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بـ 0.5% إلى 1859.30 دولار.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 24.97 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.2% إلى 1069.54 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم أيضا بـ 1.2% إلى 2084.50 دولار للأونصة.