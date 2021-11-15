"الآثار" تكشف موعد الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس الأعلى للآثار يهتم بترتيب التغطيات الإعلامية العالمية لنقل حفل افتتاح طريق الكباش الحدث، بالإضافة إلى دعوة سفراء ممثلين لدول العالم ضمن حضور الافتتاحية الكبرى لطريق الكباش.



وأضاف “وزيري”، خلال تصريحاته لـ برنامج “حديث القاهرة”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، أن البطل الحقيقي في حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر سيكون المواطن الأقصري خاصة.



وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذا الاحتفال هي مدينة الأقصر بمعابدها ونيلها والحناطير، قائلا: "الأقصر قبلة السائحين في العالم ودي أهم مدينة أثرية سياحية فى العالم".

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن آخر تجهيزات المتحف المصري الكبير ومصير المتحف في التحرير، موضحًا أن هناك اهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة التي تسبق افتتاح المتحف المصري الكبير، وتم نقل 55 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير.



وتابع: “المتحف المصري الكبير لأول مرة سيضم آثار توت عنخ امون بالكامل وسيكون هناك مسلة معلقة ستزين المتحف المصري الكبير”، مستكملًا: "المتحف المصري فى التحرير فيه أكثر من 100 الف قطعة اثرية، ولا زلنا نهتم بالمتحف المصري فى التحرير لإبهار الزائرين ونتجنب فكرة المخازن وأن تكون كل القطع معروضة وتتناسب مع العرض المتحفي".



وكشف أنه خلال شهر يونيو سيتم الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير، ولكن الافتتاح سيكون شيء آخر.