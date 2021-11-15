تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

يواصل جميع المواطنين عمليات البحث عن تردد قناة أون سبورت الرياضية الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022، عد أن ضمن المنتخب التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد التعادل الإيجابي مع فريق أنجولا بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم، التي من المقرر أن إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك في التقرير التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون

وتمتلك قنوات أون سبورت حق البث الحصري لمباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم، وهي التي تنقل مباراة مصر والجابون، وحدثت القناة التردد الخاص بها، ونشرت التردد الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق؛ لإخبار الجمهور بالتردد الجديد لمجموعة قنواتها التي جاءت على النحو التالي:

ـ تردد القناة: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

ـ الجودة: SD.

ـ الاستقطاب: أفقي H.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة مصر والجابون

ومن المقرر إطلاق صافرة بداية المباراة مصر والجابون في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمرحلة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

أسعار تذاكر مباراة مصر والجابون

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة من الجهات الأمنية، بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون، ويمكن حجز التذاكر عن طريق شركة تذكرتي، وتم تحديد أسعار تذاكر المقصورة الأمامية: 300 جنيه.

- الدرجة الأولى: 100 جنيه.

- الدرجة الموحدة: 50 جنيها.

ويحتل منتخب مصر، صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الجابون بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبعده ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة بـ4 فقط.