الغرف التجارية توضح أسباب استقرار أسعار اللحوم في الأسواق

أعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم في الأسواق مع ضخ كميات كبيرة في منافذ وزارة التموين والسيارات المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية مما يوفر معروض كبير في السوق ويؤدي ذلك إلي استقرار أغلب الأنواع.





كشفت شعبة القصابين أن سعر كيلو الكندوز يتراوح بين 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها، ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك حسب نوع وقطعية اللحوم.



أسعار السجق البلدى في السوق المصري تسجل الآن 120-140 جنيها، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.



أما بالنسبة للحوم الضأن فتراوح سعر الكيلو لا يزال يسجل 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وأخيرًا لا بد الإشارة إلى أن أسعار اللحوم فى المنافذ الحكومية تكون أقل بكثير من الأسعار عند الجزارين.





