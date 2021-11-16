"الإحصاء": 810 عدد الأسواق العمومية في مصر حتى نهاية 2020

رصدت بيانات حكومية، إجمالي عدد الأسواق العمومية في مصر بنهاية عام 2020، حيث بلغت نحو 810 أسواق منها 608 سوق دائم بنسبة 75.1%، و202 سوق موسمي بنسبة 24.9%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد منافذ البيع الثابتة بلغ 1243 منفذ، موزعة بواقع 893 منفذ بالقطاع الحكومي بنسبة 71.8%، و350 منفذ بالقطاع الخاص بنسبة 28.2%، بينما بلغ إجمالي عدد منافذ البيع المتحركة 476 منفذ منها 408 منفذ بالقطاع الحكومي بنسبة 85.7%، و68 منفذ بالقطاع الخاص بنسبة 14.3%.

وكانت النشرة السنوية لإحصاءات خدمات المرافق العامة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى أن إجمالي عدد تراخيص الهدم على مستوى مجالس المدن والأحياء 10.4 ألف ترخيص عام 2020، وفقا لبيانات حكومية، موزعة بين 10.2 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.1%، والقطاعين العام والحكومي 0.2 ألف ترخيص بنسبة 1.9%.

وأوضحت البيانات، أن عدد تراخيص التعلية على مستوى مجالس المدن والأحياء 8.9 ألف ترخيص عام 2020، منها 8.8 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.9%، والقطاعين العام والحكومي 0.1 ألف ترخيص بنسبة 1.1%، كما سجل إجمالي عدد تراخيص الهدم على مستوى مجالس المدن والأحياء 10.4 ألف ترخيص عام 2020، موزعة بين 10.2 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.1%، والقطاعين العام والحكومي 0.2 ألف ترخيص بنسبة 1.9%.

