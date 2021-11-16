تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021 وخريطة سقوط الأمطار في محافظات مصر

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بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 16-11-2021، استمرار انخفاض درجات الحرارة حيث يسود طقس معتدل  على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية، وأمطار خفيفة مساء غدا وحتى صباح الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء تسجيل القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

 

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