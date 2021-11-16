تعرف على درجة الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 17-11-2021

يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة حالة الطقس، عن درجة الحرارة غدا الأربعاء الموفق 17-11-2021، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.



وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية قرائها الكرام، تفاصيل درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا وحتى السبت المقبل كما يلي:



درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة



السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة



شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة



جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة





درجة الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 17 نوفمبر



درجة الحرارة غدا.. القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة



درجة الحرارة غدا.. السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة



درجة الحرارة غدا.. جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



درجة الحرارة غدا.. شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة



درجة الحرارة غدا.. جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة



درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الخميس 18 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة



السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة



جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 20 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة



السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة



شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة



جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة



السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة



جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة



شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة



جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

وعن حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتعرضت البلاد لشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.