تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة

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مباراة الزمالك القادمة
مباراة الزمالك القادمة
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يبحث المهتمين بمتابعة أخبار نادي الزمالك، عن مباراة الزمالك القادمة، من حيث موعدها والتوقيت الذي سيبدأ فيه المباراة لمشاهدتها، وتشجيع نادي الزمالك للفوز في الجولة الرابعة من بطولة لدوري المصري.

 

تفاصيل مباراة الزمالك القادمة مع الإسماعيلي

يواجه الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الإسماعيلي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، المقرر لها الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري، وستقام المباراة على ملعب الإسماعيلية.

 

مباراة الزمالك القادمة.. تعرف على موعد بدء المباراة

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك القادمة والإسماعيلي في الساعة الخامسة ونصف مساءً، على ملعب الإسماعيلية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت.

 

مباراة الزمالك القادمة.. الإسماعيلي يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى الإسماعيلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ضد الزمالك، لتحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري المصري، وهذا بعد الخسارة في أول 3 مباريات أمام الأهلي وسيراميكا والبنك الأهلي.

 

مباراة الزمالك القادمة.. الزمالك يسعى لتحقيق الفوز

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز، لمصالحة الجماهير، بعد الخسارة الكبيرة من الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

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