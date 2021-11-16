روسيا ترفع رسوم تصدير النفط إلى 77.5 دولار للطن



أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الاثنين إن رسوم تصدير النفط الخام من المقرر أن ترتفع إلى 77.5 دولار للطن اعتبارا من أول ديسمبر، من 71.2 دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

واستندت الوزارة في تحديد رسوم التصدير لشهر ديسمبر إلى الأسعار المسجلة في الفترة من 15 أكتوبر إلى 14 نوفمبر تشرين الثاني.

من ناحية أخرى، كانت قد تراجعت أسعار النفط اليوم تحت ضغط من توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 80.92 دولار للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.3% إلى 79.71 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متأثرين بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لتهدئة الأسعار.

