الإسكندرية تعلن رفع حالة الطوارئ

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناءً على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ، على جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة، تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ونوه إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

هذا وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخ الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:-

- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.