الذهب يصعد مع تزايد المخاوف بشأن التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 16 نوفمبر مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية.

هذا وترفع مخاوف التضخم من أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذ آمنا وأداة تحوط ضد ارتفاع الأسعار.


أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1866.62 دولارللأونصة بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1868.62 دولار.

هذا وارتفعت أسعار الذهب 1.8% منذ صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا للشهر الماضي، على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا، وارتفاع عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالحديث عن المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.13 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.1% إلى 1085.61 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2136.52 دولار للأونصة.

 

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