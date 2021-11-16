تردد أون سبورت الجديد.. وخطوات تثبيت قناة أون تايم سبورت

يبحث العديد المهتمين بمشاهدة المباريات، ومتابعة الدوري والتصفيات، عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time Sport لمشاهدة المباريات المهمة ومتابعتها أولا بأول وبأعلى جودة.

وتستعرض بوابة الفجر في المقالة التالية، لمتابعيها لكرام من عشاق كرة القدم، تردد قناة أون تايم سبورت التي تعتبر من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات.

عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لنقل المباريات المهمة التي تبحثون عنها لمشاهدتها، إليكم التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

التردد 11861

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ6/5

خطوات تثبيت تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على البث الأرضي

1- تستطيع مشاهدة أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

2- تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

3- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

4- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

5- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

6- قم بعمل توليف إعداد القناة.

7- اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديد على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد 11747

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500

معامل الاستقطاب H