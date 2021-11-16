وزارة التجارة: المنتجات المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنفاذ لإفريقيا



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المنتجات المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنفاذ إلى اسواق دول القارة السمراء، خاصة فى ظل اقبال المستهلك الأفريقى عليها لجودتها وسعرها التنافسى، مشيرةً إلى أن الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع التكتلات الافريقية مثل الكوميسا والاتفاقية القارية AF CFTA تتيح مزايا تفضيلية للمنتج المصرى للتواجد فى هذه الاسواق.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة داخل الجناح المصري المشارك بمعرض التجارة البينية الافريقية والمقام بمدينة ديربان بجنوب افريقيا خلال الفترة من 15الى 21 نوفمبر الجارى بمشاركة 24 دولة افريقية، ورافق الوزيرة خلال الجولة السفير أحمد الفاضلى سفير مصر في جنوب إفريقيا ومحمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس احمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى اليكتريك إلى جانب المستشار تجارى/ راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب افريقيا.

وقالت الوزيرة إن هذا المعرض مقام على مساحة 882 متر مربع ويقع بجوار جناح دولة جنوب إفريقيا ويتكون من 21 قسم متنوع ويتضمن 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية وأهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والطبية والملابس الجاهزة والأسمدة والجلود والسيارات ووسائل النقل والخدمات المصرفية، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يشارك أيضًا في المعرض من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، إلى جانب مشاركة فعالة من شركات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للصناعات الطبية والمجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.

واستمعت جامع خلال جولتها إلى تعليقات الشركات المشاركة بالمعرض، والتى اشادت بحسن التنظيم من قبل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهو ما ساهم فى ظهور الجناح المصرى بطريقة تليق باسم ومكانة مصر فى محيطها الاقليمى، مؤكدين اهمية مشاركتهم فى مثل هذه المعارض والتوسع فى اقامتها خاصة وان المنتج المصرى يلقى قبول كبير فى عدد كبير من الدول الافريقية.