وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية



تعتبر جامعة العلمين الدولية إحدي الجامعات الأهلية الجديدة، والتي تم افتتاحها في عام 2020 بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020 وتقع في مدينة العلمين الجديدة، ونستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل اتفاقية التعاون التي شهدها وزير التعليم العالي بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، في مجال الهندسة.



قام بالتوقيع على الاتفاقية، د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ود. مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، وعن جامعة لويفيل د. لورى جونزالز الرئيس الأكاديمى للجامعة ود. إيمانويل كولن عميد كلية الهندسة.

اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية تنص على التالي:

وتنص الاتفاقية على إنشاء برنامج مُشترك في تخصص (الهندسة الحيوية) وآخر في تخصص (علوم وهندسة الحاسب).

يحصل الطالب عند إكتمال متطلبات البرنامج، على درجة علمية مزدوجة.

يحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.

ويدرس الطالب أول ثلاث سنوات بجامعة العلمين الدولية.

يحق له أن يختار دراسة السنتين التاليتين في جامعة لويفيل أو جامعة العلمين الدولية على أن يقوم بالتدريس أساتذة من جامعة لويفيل.

يمنح هذا البرنامج فرصة تدريب للطلاب المتفوقين خلال الدراسة.

يمنح هذا البرنامج، فرصة عمل بعد إنتهاء الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية

وشهد مراسم التوقيع، د. رشدى زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. توم روكواي العميد المُشارك للبرامج والمبادرات بكلية الهندسة، ود. أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل.