رئيس جهاز العبور: حملة إشغالات مكبرة وتنفيذ قرارات غلق بالمدينة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة إشغالات مكبرة وتنفيذ قرارات غلق وإزالة وتصحيح أوضاع ببعض القطع بعدة مناطق بالمدينة، موضحًا أن الحملة استهدفت المناطق المختلفة والمراكز التجارية بالأحياء الأول والشباب والثامن والرابع، بجانب إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية بإحدى القطع بالحي الرابع.

وأضاف رئيس جهاز العبور، أن الحملة أسفرت عن تحرير٥٠ محضر إشغال طريق، و20 محضر تلوث بيئي ونظافة، وإزالة 35 تندة مخالفة، و85 إعلان مخالف، و20 وصلة كهربائيّة مخالفة، و7 عربات بيع مشروبات، و95 بائعا جائلا، و145 مخالفة فورية بالمحال التجارية، والتحفظ على تروسيكلين مستخدمين في نبش القمامة.

وقال: تم المرور على المحاور الرئيسية للمدينة والشوارع الداخلية لرفع الإشغالات الموجودة والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة والحدائق العامة وهو ما يسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين، ويسىء للمظهر الحضاري للمدينة، بجانب رفع كافة الإشغالات الموجودة بالمولات ومحيطها والممرات الداخلية وبين العمارات.

جدير بالذكر أن الحملة تم تنفيذها بحضور اللواء أحمد صبيح، والمقدم حسين الكيلاني، مدير إدارة شرطة المرافق والنقيب محمود عبدالمنعم، رئيس وحدة مرافق العبور، وبإشراف مسئولي إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز ولجنة الإزالة والسحب.



