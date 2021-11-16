وزير الإسكان: الانتهاء من 256 مشروعًا للمياه والصرف بتكلفة 17.5 مليار جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 256 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، وذلك منذ عام 2014 وحتى الآن، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، وقام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان أن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، تتوزع كما يلى، 29 مشروعًا للصرف الصحى، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعًا للصرف الصحى، و12 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعًا للصرف الصحى، و28 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعًا للصرف الصحى، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.

وبشأن مشروعات مياه الشرب الكبرى التى تم تنفيذها، أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها تشمل، محطة تنقية العاشر من رمضان، ومنظومة مياه الشرب بالعاشر من رمضان، ومحطة مياه القاهرة الجديدة، ومنظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، والتوسع الثالث لمحطة مياه شبرا الخيمة، وتوسعات محطة مياه الفسطاط، وتوسعات محطة مياه العبور، وروافع الساحل الشمالى (العلمين – سيدى عبد الرحمن – الحمام الساحلى)، وروافع الساحل الشمالى (فوكا – الضبعة – الضبعة الساحلى)، و13 محطة مياه كومباكت بمحافظة القليوبية، وخط 1200 مم من محطة مياه أكتوبر لمناطق الرماية وفيصل، وتوسعات محطة مياه الصف، وتوسعات محطة مياه العياط.

وحول مشروعات الصرف الصحى الكبرى التى تم تنفيذها، أضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها تضم، محطة معالجة الصرف الصحى الجنوبية بـ6 أكتوبر، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالعامرية، ومحطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بالإسكندرية، وتوسعات محطة معالجة الجبل الأصفر، وتوسعات محطة رفع عين شمس، وصرف صحى شارع الثلاثينى والمناطق المحيطة، بجانب المشاركة فى حل أزمة الأمطار بالإسكندرية.