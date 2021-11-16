عاجل..المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدلات البطالة و80% حملة مؤهلات

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثالث من 2021 ارتفعت إلى 7.5% من إجمالي حجم قوة العمل، و80.3 ٪ منهم من حملة المؤهلات.

وكانت معدلات البطالة سجلت 7.3% خلال الربع الثاني من 2021، وبلغ 7.4% خلال الربع الأول من نفس العام.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع معدلات البطالة في الربع الثالث من 2021،"لتدفق الخريجين الجدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى سوق العمل؛ يؤدي إلى ارتفاع حجم قوة العمل."

وارتفع حجم قوة العمل في مصر الذي يحسب أعداد المشتغلين والعاطلين معا بنسبة 0.9% ليصل إلى 29.380 مليون.

واستحوذ عدد المتعطلين على 2،211 مليون متعطل بنسبة 7،5٪ من إجمالي قوة العمل منهم 1،430 مليون ذكور،781 ألف إناث مـقـابـل 2،115 مليون متعطل فى الربع الثاني 2021 بإرتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسبة 4،5٪، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3٪، حيث بلغت معدلات البطالة بين الذكور 5.9 ٪ معـدل البطالـة،و 15،3 و٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2021

وزاد معدل البطالة بين سكان الحضر إلى 11.4% من إجمالي حجم قوة العمل هناك البالغة 13،187 مليون فرد، بينما ارتفعت إلى 4.4 % في الريف من إجمالي حجم القوى العاملة هناك البالغة 16،193 مليون فرد.

وأظهر تقرير قوي العمل، أن 71.5 ٪ من المشتغلين البالغ عددهم 27.1 مليون فرد هم من يعملون بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام 2021، مشيرا إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك استحوذ على النسبة الأكبر من اعداد المشتغلين ب 122) ألف مشتغل.