محافظة الجيزة تضبط جامعي قمامة من المنازل يلقون المخلفات فى الدقي

حولتهم للنيابة

تمكنت الحملات الميدانية لمحافظة الجيزة، من خلال أجهزة حي الدقي من رصد قيام أحد جامعي القمامة من الوحدات السكنية بجمع القمامة من المنازل وإلقائها بالطريق العام بدلًا من نقلها وتفريغها بالمقالب العمومية، ومحطات المناوله المصرح بها من قبل المحافظة الأمر الذي يسئ للمظهر العام للطريق ومخالفة يحاسب عليها القانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالشوارع وتكثيف حملات رفع المخلفات، مع متابعة التزام الشركات والمتعهدين بجمع القمامة ونقلها لنقاط الجمع ومحطات المناولة والمقالب التي حددتها المحافظة.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي وبالتنسيق مع قسم شرطة الدقي بتفريغ الكاميرات والتي وثقت المخالفه بالكامل بدءًا من جمع القمامة وحتى إلقاءها بالطريق العام وقد تم التعرف علي المخالفين حيث تم ضبط عدد ٢ مخالف خلال حملات علي مدار يومين وتم تسليمكلًا منهما لقسم شرطة الدقي والتحفظ علي السيارات المستخدمة وحجزها بالقسم وتم عرض كلا منهما علي النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعه وذلك في إطار تحقيق الردع للمخالفين.

وقد وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وأجهزة المتابعة والرصد بمواصلة الجهود لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والرتش بالطريق العام، والجزيرة الوسطي للشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.