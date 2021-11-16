يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكن في لسطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 16-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 16-11-2021 لمواليد برج العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 16-11-2021

عاطفيًا: تشعر كما لو أن هناك حاجزًا بينك وبين من تحب.

مهنيًا: تبذل المزيد من الجهود لإنجاز مشروع معين.

ماليًا: فرص جديدة في طريقها إليك لزيادة دخلك اليومي.