تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

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النادي الأهلي
النادي الأهلي
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يبحث المهتمين بمتابعة أخبار نادي الأهلي، عن مباراة الأهلي القادمة، من حيث موعدها والتوقيت الذي سيبدأ فيه المباراة لمشاهدتها، وتشجيع نادي الأهلي للفوز في الجولة الرابعة من بطولة لدوري المصري.

 

تفاصيل مباراة الأهلي القادمة مع المقاولون العرب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي القادمة والمقاولون العرب
وتقام المباراة مساء الجمعة الموافق 19 من نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الأهلي we السلام.

 

تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري
ويدخل النادي الأهلي، هذا اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9نقاط، بينما يدخل المقاولون العرب هذا اللقاء في المركز التاسع، برصيد 4 نقاط.

 

الأهلي يحقق فوزا ثمينا على الزمالك
وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره نادي الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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