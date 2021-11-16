خطوات التسجيل في بنك المعرفة للحصول على كتب ومناهج الثانوي العام

ننشر لكم في السطور التالية، خطوات التسجيل في بنك المعرفة للحصول على كتب ومناهج الثانوي العام، وهذا بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير جميع المناهج والمقررات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوي على منصة التعلم ببنك المعرفة المصري.

وأعلنت الوزارة أن الكتب موجودة نسخة pdf، ولا توجد أي ضرورة لشراء كتب خارجية بعد توقف طباعة كتب المدرسة.

وأشارت إلى أن الصفوف الثلاثة من الأول حتى الثالث لديهم أجهزة تابلت وتم تعريف الأجهزة وتفعيلها على منظومة التعلم ببنك المعرفة، يستطيع الطالب الدخول والمذاكرة من خلالها.

خطوات التسجيل على منصة بنك المعرفة:

وعن خطوات التسجيل على منصة بنك المعرفة المصري، يمكن للطلاب الإطلاع على النقاط التالية:

1- التسجيل على موقع بنك المعرفة من خلال الرابط ((((((هنا))))))))

2- تحديد الصف التابع من أيقونة الدليل الدراسي.

3- النقر على أيقونة استمرار وستحصل على كم هائل من المعلومات.

ما هو بنك المعرفة؟

يعتبر بنك لمعرفة من أكبر مصادر المعرفة عبر الانترنت، ويعطي الطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العالم.

وتم إطلاق موقع بنك المعرفة باللغتين الإنجليزية والعربية كجزء من مبادرة “نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر”.

ويحتوي موقع بنك المعرفة على موارد من دور نشر عالمية مثل أكسفورد، كامبردج، وناشونال جيوجرافيك.