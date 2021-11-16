نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل بالبحيرة وضبط شخصين لارتكابهما الواقعة بدافع السرقة.

فقد تبلغ لمركز شرطة شبرا خيت بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جُثة (زوجة شقيقها) أعلى سطح مسكنهما الكائن بذات الناحية، فقد أسفرت جهود فرق البحث المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (عامل، طالب "زوج شقيقة زوج المجنى عليها").

حيث اتفقا على إرتكاب الواقعة بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية، وفى سبيل ذلك قام الأول بالإختباء أعلى سطح المنزل بينما قام الثانى بمراقبة المكان، ولدى صعودها تعدى عليها بـ "سكين" أعداه مسبقًا محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة فى الواقعة.

