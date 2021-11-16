توزيع 34 ألفا و310 تابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي بالبحيرة (صور)
قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتسليم أجهزة التابلت الواردة للمحافظة والخاصة بالصف الأول الثانوي بمدرستي دمنهور الثانوية العسكرية ودمنهور الثانوية بنات، بإجمالي عدد 34 ألف و310 جهاز بمدارس المحافظة.
وأشاد محافظ البحيرة بتجربة التابلت والتى تتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة وأداء الامتحانات دون تدخل بشرى.
ووجه "آمنة" بضرورة تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت وعمل الصيانة الدورية لها مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها لتحقيق المستهدف منها فى تطوير التعليم ما قبل الجامعي.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد أجهزة التابلت الموجودة بالمدارس الثانوية بجميع الصفوف للعام الدراسي 2021 - 2022 بلغت 101 الف و434 تابلت.