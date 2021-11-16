توزيع 34 ألفا و310 تابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي بالبحيرة (صور)

قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتسليم أجهزة التابلت الواردة للمحافظة والخاصة بالصف الأول الثانوي بمدرستي دمنهور الثانوية العسكرية ودمنهور الثانوية بنات، بإجمالي عدد 34 ألف و310 جهاز بمدارس المحافظة.



وأشاد محافظ البحيرة بتجربة التابلت والتى تتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة وأداء الامتحانات دون تدخل بشرى.



ووجه "آمنة" بضرورة تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت وعمل الصيانة الدورية لها مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها لتحقيق المستهدف منها فى تطوير التعليم ما قبل الجامعي.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد أجهزة التابلت الموجودة بالمدارس الثانوية بجميع الصفوف للعام الدراسي 2021 - 2022 بلغت 101 الف و434 تابلت.

تسليم تابلت

IMG-20211116-WA0052

IMG-20211116-WA0050

IMG-20211116-WA0051

IMG-20211116-WA0048

IMG-20211116-WA0049

IMG-20211116-WA0046

IMG-20211116-WA0047

IMG-20211116-WA0044

IMG-20211116-WA0045

IMG-20211116-WA0031

IMG-20211116-WA0043

IMG-20211116-WA0032

IMG-20211116-WA0030

IMG-20211116-WA0041

IMG-20211116-WA0042

IMG-20211116-WA0039

IMG-20211116-WA0040

IMG-20211116-WA0037

IMG-20211116-WA0038

IMG-20211116-WA0057

IMG-20211116-WA0035

IMG-20211116-WA0036

IMG-20211116-WA0055

IMG-20211116-WA0033

IMG-20211116-WA0056

IMG-20211116-WA0034

IMG-20211116-WA0053